Анкоридж, США, , 12:50 — REGNUM Более половины школьников Аляски сдали тесты по чтению и математике ниже среднего уровня. Об этом со ссылкой на департамент образования Аляски сообщает Alaska Public Media.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«70% учащихся с третьего по девятый классы показали плохие результаты по английскому языку, в то время как 77% сдали экзамены по математике ниже среднего уровня», — указано в сообщении.

По словам представителя департамента образования Аляски Хайди Тешнер, полученные результаты являются неудовлетворительными.

«Мы находимся в ситуации, в которой ни одному штату не нравится находиться. У нас слишком много учеников, которые не владеют предметными областями, которые являются не только основой образования, но и экономики всего населения», — сказала Тешнер.

Отмечается, что учащиеся седьмого и восьмого классов продемонстрировали наибольшую потребность в поддержке. Семиклассники больше всего нуждались в поддержке по английскому языку, в то время как восьмиклассники больше всего нуждались в поддержке по математике. Преподаватели связывают это с пандемией.