Анкоридж, США, 14 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Более половины школьников Аляски сдали тесты по чтению и математике ниже среднего уровня. Об этом со ссылкой на департамент образования Аляски сообщает Alaska Public Media.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«70% учащихся с третьего по девятый классы показали плохие результаты по английскому языку, в то время как 77% сдали экзамены по математике ниже среднего уровня», — указано в сообщении.

По словам представителя департамента образования Аляски Хайди Тешнер, полученные результаты являются неудовлетворительными.

«Мы находимся в ситуации, в которой ни одному штату не нравится находиться. У нас слишком много учеников, которые не владеют предметными областями, которые являются не только основой образования, но и экономики всего населения», — сказала Тешнер.

Отмечается, что учащиеся седьмого и восьмого классов продемонстрировали наибольшую потребность в поддержке. Семиклассники больше всего нуждались в поддержке по английскому языку, в то время как восьмиклассники больше всего нуждались в поддержке по математике. Преподаватели связывают это с пандемией.