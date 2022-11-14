Москва, , 12:23 — REGNUM Возвращение в сборную России по баскетболу исключил защитник московского ЦСКА Алексей Швед. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодежь — пусть», — сказал 33-летний Швед.

Он добавил, что из той команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, в сборной уже никого нет, кроме Семёна Антонова.

Напомним, в 2021 году Швед подписал контракт с московским ЦСКА. С сезона 2015/16 он выступал за подмосковные «Химки». В составе сборной России Швед выиграл бронзовые медали Олимпиады-2012 и чемпионата Европы — 2011.