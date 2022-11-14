Москва, 14 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Возвращение в сборную России по баскетболу исключил защитник московского ЦСКА Алексей Швед. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед (справа)

«Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодежь — пусть», — сказал 33-летний Швед.

Он добавил, что из той команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, в сборной уже никого нет, кроме Семёна Антонова.

Напомним, в 2021 году Швед подписал контракт с московским ЦСКА. С сезона 2015/16 он выступал за подмосковные «Химки». В составе сборной России Швед выиграл бронзовые медали Олимпиады-2012 и чемпионата Европы — 2011.