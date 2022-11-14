Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные американских СМИ о якобы случившейся госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован, — написала Захарова в личном телеграм-канале, проиллюстрировав слова смеющимся до слёз смайликом. — Это уже, конечно, высший пилотаж фейков».

Ранее американское агентство AP опубликовало информацию о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы доставлен в больницу на острове Бали в Индонезии. Напомним, министр прибыл туда для участия в саммите G20.