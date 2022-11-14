Красноярск, , 12:22 — REGNUM В честь красноярской спортсменки Евы Чевтаевой назван элемент в художественной гимнастике. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в министерстве спорта Красноярского края.

Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

Гимнастка Ева Чевтаева выполнила оригинальный элемент в упражнении с обручем. До неё такой элемент никто не делал. Всероссийская федерация художественной гимнастики официально зарегистрировало элемент, его авторство закреплено за красноярской гимнасткой.

Речь идёт о броске предмета в горизонтальной плоскости, совершаемом спортсменкой после вращения. Затем гимнастка ловит обруч ногами после риска в закрутке без зрительного контроля.

По словам тренера Евы Чевтаевой, президента Краевой федерации художественной гимнастики Юлии Дьяченко, именной элемент — это большая честь для каждой спортсменки. Пока у красноярских гимнастов таких элементов не было. Теперь за каждое исполнение этого элемента Чевтаева будет получать дополнительные 0,3 балла.

«Элемент достаточно сложный и дорогой, он украшает выступление, и, надеемся, станет частью упражнений и других гимнасток», — отметила тренер.

Добавим, Чевтаева занимается с семи лет, имеет I спортивный разряд по художественной гимнастике. Она тренируется в краевой спортивной школе по художественной и эстетической гимнастике у Юлии Дьяченко и Полины Лой. Элемент она придумала вместе с тренерами во время подготовки нового упражнения с обручем. Постановку делала олимпийская чемпионка Елена Шаламова.

Как сообщало ИА REGNUM, имя спортсменки из Нижегородской области Дины Авериной вписали в Книгу рекордов России — за рекордное количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

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