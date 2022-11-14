Брюссель, , 12:32 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР может быть остановлен только на условиях Киева. До этого момента Запад будет поддерживать киевский режим, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Брюсселе перед началом встречи глав МИД стран ЕС.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир на [территории б. УССР] может быть только на условиях [киевского режима]. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны», — подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, Европа должна направить послание о том, что поддержка Киева продолжится, «пока они сами не придут к миру».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал дипломатическим путём добиться запуска переговоров между Москвой и Киевом на условиях киевского режима.

Читайте также: Макрон высказался в пользу переговоров на условиях Киева