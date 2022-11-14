Симферополь, 14 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вывод российских войск из Херсона является военным, а не политическим решением. Об этом 14 ноября в телеграм-канале написал спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Уход из Херсона — это военное, а не политическое решение. Политическое могло заключаться в превращении города в неприступную крепость, в этакий Сталинград на Днепре, который обороняется до последней возможности. Политическая необходимость в этом была: поскольку речь идёт об областном центре Российской Федерации, да и просто сдавать успешно обороняемую территорию без репутационных потерь нельзя», — написал Константинов.

Он подчеркнул, что более объективно оценить значимость вывода российских войск из Херсона можно будет оценить лишь со временем.

«Не думаю, что имеет смысл хорохориться и рассказывать всем, что Херсон для нас ничего не значил, что с его потерей мы ничего существенного не утратили. Считаю такие оценки неумными и неуместными в сложившейся ситуации. Замечу, что исходят они не от военных и не от людей, облечённых властью. Ответственные люди так никогда не скажут. Тем более, что это и по сути неверно», — написал спикер крымского Госсовета.

Он напомнил, что Херсон — это путь на Одессу.

«И, по всей видимости, именно то обстоятельство, что в ближайшей перспективе мы не планировали масштабных наступательных операций с этого плацдарма, делало его удержание бессмысленным. Значит, с освобождением Одессы придётся повременить. Наберёмся терпения и поверим нашему военному руководству, что так поступить было целесообразно», — добавил Константинов.

В числе последствий отхода российской армии от Херсона Константинов назвал и приближение линии фронта к Крыму.

«Это заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность», — призвал Константинов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным властей, на 14 ноября в Херсоне осталось около 40-50 тысяч жителей.