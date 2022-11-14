Брюссель, 14 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Введение ограничений в ответ на вводимые Евросоюзом санкции является ошибкой. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

«Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Это часть игры. Я полагаю, что это ошибка, особенно когда речь идёт о санкциях против парламентариев за то, что они выполняют свою работу», — сказал он.

Кроме того, Боррель указал, что, как он считает, работу по возобновлению «ядерной сделки» с Ираном, включающую отмену санкций против исламской республики, необходимо возобновить.

«Лучший способ добиться того, чтобы Иран не стал ядерной страной — это выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий», — добавил глава дипломатии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что данных о якобы планирующихся поставках Ираном ракет России нет у Европейского союза.