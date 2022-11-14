Саранск, , 12:40 — REGNUM В Мордовии 48 предприятий производят продукцию для снабжения Вооружённых сил России. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

Саранская компания «Спрутс», которая ранее выпускала спортивные товары, сейчас выпускает предметы экипировки для военнослужащих — ежедневно предприятие выпускает 200 спальных мешков, также может выпускать сумки, рюкзаки, теплую одежду.

«На саранском заводе «Орбита» производят электронику для оборонно-промышленного комплекса страны. Она используется в современных разработках спецтехники — от подводных лодок до воздушных судов», — отметил Здунов.

Швейная фабрика в Рузаевке занимается выпуском одежды для мобилизованных. Предприятие максимально загружено заказами, здесь шьют футболки, нательное белье, флисовое белье, балаклавы. С мая 2022 года ООО «Волкот» полностью переориентировалось на выпуск бронежилетов. Эта экипировка имеет максимальную площадь защиты, качество бронежилетов поддерживается на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, на передовую и в части, где мобилизованные из Мордовии проходят боевое слаживание, в начале ноября был доставлен очередной гуманитарный груз, который был собран по заявкам воинов. В него вошло всё самое необходимое: бензогенераторы, больше тысячи спальных мешков, теплые вещи, продукты питания, медикаменты и многое другое.

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