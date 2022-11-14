Москва, 14 ноября 2022, 12:19 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Путин попросил Эрдогана передать слова искреннего сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, пострадали более 80.
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