Москва, , 12:21 — REGNUM Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2023–2025 годы на заседании 24 ноября 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Напомним, второе чтение главного финансового документа РФ запланировано на 22 ноября.

По словам Макарова, ко второму чтению поступило 743 поправки, 15 поправок авторы уже отозвали.

«Сразу хочу сказать, что с учетом того, что до этого предполагалось, что Дума работает два дня, что мы рассматриваем с вами во втором чтении проект бюджета 22 и у нас получалось 23-го… С учетом того, что теперь Дума работает три дня, четверг тоже будет рабочим, поэтому, естественно, третье чтение бюджета, если все нормально пройдет во втором, мы переносим на четверг», — сказал глава комитета Госдумы.