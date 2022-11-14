Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Водителей транспортных средств предупредили о риске обледенения участка Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД), проходящей по дамбе в Финском заливе. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений от наводнений.

Елена Молчанова ИА REGNUM КАД на КЗС Петербурга

В связи с высокой вероятностью обледенения участков КАД автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, напомнили в дирекции КЗС.

«При холодном ветре на открытом пространстве Финского залива возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что, по прогнозу специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, в Петербурге в ближайшее время возможны осадки в виде мокрого снега и образование снежного покрова.