Эрбиль, Ирак, 14 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана выступили с официальным заявлением по поводу ракетного обстрела со стороны Ирана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Как сообщает Shafaq, премьер-министр курдской автономии Масрур Барзани заявил о том, что в результате обстрелов со стороны Ирака погибли как минимум двое человек и восемь получили ранения.

«Мы решительно осуждаем ракетные обстрелы и атаки беспилотников со стороны иранских сил. Мы также считаем подобные нападения насилием против суверенитета Ирака и Курдистана» — заявил Барзани.