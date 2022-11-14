Кострома, , 12:48 — REGNUM Мужчину с муляжом гранаты задержали в костромском кафе «Берег». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы события. Информацию подтвердили в управлении МВД по Костромской области.

Граната Sfw.so

Инцидент произошёл вечером 12 ноября. В кафе, в котором отдыхали около 100 человек, зашёл мужчина. В какой-то момент он кинул на пол предмет, похожий на гранату, а затем лег на него.

«Его стали поднимать, а у него в руках что-то зажато. Мелькнуло что-то зеленое. Охранник как заорёт: бегите, у него граната. Все повыпрыгивали кто куда, стояли около 40 минут на диком ветру у кафе. Естественно, без верхней одежды. Кафе оцепили, мужчину увели», — рассказала Елена Герасина.

Граната при ближайшем рассмотрении оказалась не настоящей.

«То, как мы выпрыгивали из окон, я запомню надолго. Хочется разъяснений — накажут ли мужчину? Страх мы испытали самый настоящий», — пояснила Светлана Козлова.

Как пояснили в полиции, мужчина был нетрезв. Проводится проверка, после беседы костромича отпустили домой.

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