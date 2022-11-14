Кострома, 14 ноября 2022, 12:48 — REGNUM Мужчину с муляжом гранаты задержали в костромском кафе «Берег». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы события. Информацию подтвердили в управлении МВД по Костромской области.
Инцидент произошёл вечером 12 ноября. В кафе, в котором отдыхали около 100 человек, зашёл мужчина. В какой-то момент он кинул на пол предмет, похожий на гранату, а затем лег на него.
Граната при ближайшем рассмотрении оказалась не настоящей.
Как пояснили в полиции, мужчина был нетрезв. Проводится проверка, после беседы костромича отпустили домой.
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