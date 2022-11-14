Уфа, , 12:22 — REGNUM В Башкирии прорабатывают вопрос включения городов Агидель и Сибай в федеральный перечень моногородов. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве региона, на котором обсудили деятельность территорий опережающего социально-экономического развития региона.

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«Нужно находиться в тесном контакте как с действующими резидентами таких преференциальных территорий, так и привлекать новых инвесторов. Кроме того, сегодня мы прорабатываем вопрос по включению в федеральный перечень моногородов ряда территорий со сложным социально-экономическим положением. Речь идет о городах Агидель и Сибай. Эту тему нужно оперативно закрывать и более плотно взаимодействовать с нашими федеральными коллегами», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова чиновника.

Назаров также напомнил, что в республике создано пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нефтекамск», «Белебей», «Белорецк», «Кумертау» и «Благовещенск».

В 2022 году 28 резидентов начали реализацию своих проектов, сообщил премьер-министр правительства региона.

«Объем капитальных вложений превысит 14 млрд рублей, будет создано более 2,7 тысячи рабочих мест. В целом, в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами территорий опережающего социально-экономического развития планируется привлечь порядка 52 млрд рублей инвестиций и создать свыше десяти тысяч рабочих мест», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов сообщил, что резиденты уже направили на реализацию своих проектов всего около семи млрд рублей и создали более 4,8 тысячи рабочих мест.

«Эффективность института ТОСЭР в целом за 5,5 лет составила 109,1%. В бюджет республики поступило более 2,7 млрд рублей дополнительных налогов. И это несмотря на «пандемийные» ограничения и текущее санкционное давление. При этом инвесторам оказана поддержка на 2,5 млрд рублей в виде налоговых льгот», — приводит пресс-служба слова Муратова.