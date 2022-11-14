Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали «домушника», укравшего из коттеджа генерального директора мебельной фабрики Санкт-Петербурга в Репино более 37 млн рублей, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 ноября злоумышленник ограбил частный дом 60-летнего предпринимателя. «Домушник» вскрыл сейф, из которого похитил 300 тыс. долларов США, 90 тыс. евро, 500 тыс. рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия и золотые часы. Общий ущерб составил 37 167 800 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан, и в последствии полностью изобличен, ранее судимый 34-летний житель Ростовской области. Похищенное изъято», — рассказали в ведомстве, добавив, что злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности задержанного к иным преступлениям.