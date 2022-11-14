Париж, , 12:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник, 14 ноября, на индонезийский остров Бали на саммит G20, который объединяет крупнейшие экономики мира, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

Президентский самолет приземлился в международном аэропорту Бали после 18-часового полета из Парижа.

Франция ожидает от саммита обращения к России с призывом разрешить ситуацию на территории бывш. УССР. Однако дискуссии обещают быть трудными между представителями Запада, с одной стороны, и Китаем, Индией и странами юга, с другой, которые, подобно Индонезии, отказываются прямо осуждать действия России.

Эммануэль Макрон проведет двусторонние встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Глава французского государства также пообедает по прибытии с президентами ЮАР, Аргентины, Мексики, а также с лидерами трех стран, не входящих в G20, президентами Руанды, Сенегала и премьер-министром Камбоджи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обсудит стратегические амбиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе во время азиатского турне.

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