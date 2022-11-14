Будапешт, , 12:16 — REGNUM Венгрия выступает против решений, которые могут привести к эскалации конфликта на территории б. УССР и угрожают безопасности энергоснабжения Европы. Об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

Напомним, 14 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза проводят в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Киеву.

«Цель сегодня географически ― Брюссель, а по содержанию ― чтобы не могли появиться безрассудные решения, ведущие к эскалации в [конфликте] и ставящие под опасность энергоснабжение Европы», ― написал Сийярто в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза всё больше и больше втягиваются в конфликт на территории б. УССР. Он напомнил, что сначала ЕС решил поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом и летальное оружие, а теперь проводится подготовка военных киевского режима на территории европейских стран.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее было заключено соглашение о прекращении огня, и начались мирные переговоры Москвы и Киева. По его словам, только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом.

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