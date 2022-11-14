Москва, 14 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Россия не приемлет предварительных условий для начала переговоров по ситуации на территории бывш. УССР. Об этом 14 ноября сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

Он ответил на вопрос СМИ о том, приемлемо ли для Москвы условие Запада о предварительном выводе с территории бывш. УССР российских войск.

«Нет, такие условия неприемлемы», — сказал Грушко.

Дипломат напомнил о позиции президента России, который говорил о готовности Москвы к переговорам, однако эти переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».