На остановках общественного транспорта в Перми появятся туалеты
Пермь, 14 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Перми на 11 остановках общественного транспорта оборудуют туалеты. Однако пассажиры не смогут ими пользоваться, сообщает ИА «Текст».
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Биотуалет.
Туалеты будут предназначены для сотрудников МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие возьмёт в аренду мобильные туалетные кабины.
Туалеты планируют установить в 2023 году. На приобретение и установку туалетных кабинок траты могут составить 1,4 млн рублей. В настоящее время не на всех конечных остановках есть диспетчерский пункт, оборудованный санузлом.