Пермь, 14 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Перми на 11 остановках общественного транспорта оборудуют туалеты. Однако пассажиры не смогут ими пользоваться, сообщает ИА «Текст».

Pixabay.com Биотуалет.

Туалеты будут предназначены для сотрудников МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие возьмёт в аренду мобильные туалетные кабины.

Туалеты планируют установить в 2023 году. На приобретение и установку туалетных кабинок траты могут составить 1,4 млн рублей. В настоящее время не на всех конечных остановках есть диспетчерский пункт, оборудованный санузлом.