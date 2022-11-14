Москва, , 12:11 — REGNUM Роль науки в развитии России на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Об этом сегодня, 14 ноября, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на заседании оргкомитета премии «За верность науке».

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сегодня российская наука испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность.

«Российские учёные — это великие учёные, способные двигать страну вперёд. Популяризация науки чрезвычайна важно для наших граждан», — отметил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия может гордиться своей наукой, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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