Горно-Алтайск, 14 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал главам администраций Горно-Алтайска и районов обойтись без крупных финансовых затрат на новогодние праздники. Об этом рассказал его пресс-секретарь Михаил Максимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодние огни

В частности, для праздничного оформления площадей будут использоваться украшения, оставшиеся с прошлого года. При этом детские праздники пройдут в обычном режиме. Особое внимание будет уделено детям военнослужащих. В столице региона появятся детские горки.

«Все остальные траты, в том числе на организацию салютов, фейерверков и иллюминацию, предполагается сократить и по возможности направить на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей», — отметил Максимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске принято решение отказаться от традиционного новогоднего фестиваля с фейерверками и вечерними ежедневными программами. Также для оформления города не будет использовано дополнительной иллюминации.