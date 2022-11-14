Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии планируют продать в рамках приватизации причал грузового района в Новочебоксарске, расположенный на Волге. Сооружение находится в федеральной собственности, начальная цена составляет16 303 000 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Закат на Волге Дарья Драй © ИА REGNUM

Предмет приватизации — причал грузового района, расположенный в Новочебоксарск на правом берегу реки Волга (в 400 метрах к северо-востоку от спорткомплекса «Химпрома» по улице Винокурова, 1А). Причал построен в 1977 году и находится в федеральной собственности, ранее его включили в прогнозный план приватизации федерального имущества. В документе уточняется, что протяжённость сооружения составляет 210 метров.

Согласно распоряжению Росимущества, приватизация проводится «путём проведения продажи единым лотом в электронной форме на конкурсе с открытой формой подачи предложения о цене». В качестве «существенного условия» указано «обременение объекта речного порта обязательством по использованию его в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приёма, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта».

Начальная цена составляет16 303 000 рублей, размер задатка — 3 260 600 рублей

Заявки завершат принимать 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципалитетах Чувашии планируют построить мусоросортировочные комплексы на основе концессии. «Мусорные» объекты должны появиться в Батыревском, Канашском и Моргаушском районах

Подробнее: Мусоросортировочные комплексы в Чувашии будут строить в рамках концессии