Донецк, 14 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Работа часов, расположенных на здании донецкого Главпочтамта, приостановлена. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГУП Донецкой Народной Республики «Почта Донбасса».

osteriasanniccolo.it Часы

Специалисты уточнили, что часы были повреждены во время обстрела. Однако закрыты они в целях безопасности, так как обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются, а также в целях недопущения коррозии часового механизма.

Часы закрыты на неопределённый срок.

Из открытых источников следует, что часы на здании донецкого Главпочтамта были установлены в сентябре 1962 года, затем заменены на часы с боем и музыкальным сопровождением. Куранты получили название «Часы мира». Вторую жизнь часы получили в 2015 году. Их запуск состоялся в преддверии Нового года.

Ровно в полдень и в полночь часы проигрывали звуки Кремлёвских курантов, а ежечасно — мелодии из песен «В светлом небе донецком» и «Спят курганы тёмные».