Котово, Волгоградская область, , 12:07 — REGNUM В Волгоградской области 29-летнюю женщину подозревают в применении насилия к своим двум малолетним детям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

В больницу Котово 11 ноября поступили двое несовершеннолетних в возрасте один год восемь месяцев и четыре года восемь месяцев. На теле малолетней девочки врачи зафиксировали множественные, мальчик, несмотря на отсутствие видимых телесных повреждений, находился в подавленном состоянии. По предварительным данным, дети пострадали от действий своей матери.

Следователи ходатайствуют об изъятии материалов проверки из полиции для дальнейшей проверки и даче оценки, в том числе, по статье «Истязание».

Председатель СКР Александр Бастрыкин 14 ноября запросил доклад об обстоятельствах произошедшего.