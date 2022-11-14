Отрадное, Ленинградская область, , 12:19 — REGNUM Заказчик серии рыбных траулеров ГК «Мурмансельдь 2» через суд хочет взыскать почти 400 млн рублей с АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», которое должно было построить для компании четыре судна по проекту 03 095, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Головной траулер проекта 03 095 «Андромеда» pellaship.ru

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2022 года обратилась группа компаний «Мурмансельдь 2» с исковыми требованиями на 823,9 млн рублей и 77 млн рублей неустойки к судостроительному заводу «Пелла». Как следует из материалов иска, заказчик попросил суд наложить арест на имущество ответчика — на два судна, зарегистрированных в Большом порту Санкт-Петербурга в мае 2018 года, стоимостью в 823,9 млн рублей каждое и запретить их регистрацию.

Речь идет о головном рыболовном траулере «Андромеда», который с сентября 2017 года строился по заказу истца, и втором судне серии «Кастор». Отметим, что по данным официального сайта АО «Пелла», передача «Андромеды» должна была состоятся в конце 2019 года. Однако информации о передаче судна так и не было.

Заметим, что в суде также был рассмотрен иск «Пеллы» к заказчику. Из материалов этого иска следует, что стоимость строительства «Андромеды» составила 40 млн евро. В рамках контракта стороны в апреле 2021 года заключили договор залога (ипотеки), который зарегистрировал капитан Большого порта Санкт-Петербурга. В соответствии с пунктом договора ипотеки, стороны предусмотрели закрытый перечень обязательств, обеспеченных договором ипотеки.

Так, «Пелла» обязалась вернуть «Мурмансельди 2» авансовый платёж в размере эквивалента 32 млн евро, возместить убытки (реальный ущерб) ответчика в размере 3,2 млн рублей, которые та понесла из–за нарушения сроков сдачи траулера по банковской гарантии, а также выплатить неустойку в размере до 4 млн евро. При этом в договоре ипотеки предусмотрен максимальный размер обязательств — возврат авансовых платежей в 36 млн евро и 4 млн евро неустойки из-за просрочки поставки судна, а также возмещение убытков в виде вознаграждения по банковской гарантии в 3,1 млн рублей.

Ввиду того, что «Пелла» исполнила условия договора не полностью — не погасила убытки и неустойку, условия ипотеки «Мурмансельди 2» посчитала не выполненными и подала, в свою очередь, иск. Рассмотрение дела отложено до 15 декабря 2022 года.

Добавим, что с 2021 года по настоящее время в арбитражные суды Петербурга и Москвы поступили восемь исков о признании старейшего судостроительного завода «Пелла» несостоятельным. Основным акционером АО является миллиардер Герберт Цатуров (доля — более 81% акций).

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