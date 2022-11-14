Отрадное, Ленинградская область, 14 ноября 2022, 12:19 — REGNUM Заказчик серии рыбных траулеров ГК «Мурмансельдь 2» через суд хочет взыскать почти 400 млн рублей с АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», которое должно было построить для компании четыре судна по проекту 03 095, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Головной траулер проекта 03 095 «Андромеда»
Головной траулер проекта 03 095 «Андромеда»
pellaship.ru

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2022 года обратилась группа компаний «Мурмансельдь 2» с исковыми требованиями на 823,9 млн рублей и 77 млн рублей неустойки к судостроительному заводу «Пелла». Как следует из материалов иска, заказчик попросил суд наложить арест на имущество ответчика — на два судна, зарегистрированных в Большом порту Санкт-Петербурга в мае 2018 года, стоимостью в 823,9 млн рублей каждое и запретить их регистрацию.

Речь идет о головном рыболовном траулере «Андромеда», который с сентября 2017 года строился по заказу истца, и втором судне серии «Кастор». Отметим, что по данным официального сайта АО «Пелла», передача «Андромеды» должна была состоятся в конце 2019 года. Однако информации о передаче судна так и не было.

Заметим, что в суде также был рассмотрен иск «Пеллы» к заказчику. Из материалов этого иска следует, что стоимость строительства «Андромеды» составила 40 млн евро. В рамках контракта стороны в апреле 2021 года заключили договор залога (ипотеки), который зарегистрировал капитан Большого порта Санкт-Петербурга. В соответствии с пунктом договора ипотеки, стороны предусмотрели закрытый перечень обязательств, обеспеченных договором ипотеки.

Так, «Пелла» обязалась вернуть «Мурмансельди 2» авансовый платёж в размере эквивалента 32 млн евро, возместить убытки (реальный ущерб) ответчика в размере 3,2 млн рублей, которые та понесла из–за нарушения сроков сдачи траулера по банковской гарантии, а также выплатить неустойку в размере до 4 млн евро. При этом в договоре ипотеки предусмотрен максимальный размер обязательств — возврат авансовых платежей в 36 млн евро и 4 млн евро неустойки из-за просрочки поставки судна, а также возмещение убытков в виде вознаграждения по банковской гарантии в 3,1 млн рублей.

Ввиду того, что «Пелла» исполнила условия договора не полностью — не погасила убытки и неустойку, условия ипотеки «Мурмансельди 2» посчитала не выполненными и подала, в свою очередь, иск. Рассмотрение дела отложено до 15 декабря 2022 года.

Добавим, что с 2021 года по настоящее время в арбитражные суды Петербурга и Москвы поступили восемь исков о признании старейшего судостроительного завода «Пелла» несостоятельным. Основным акционером АО является миллиардер Герберт Цатуров (доля — более 81% акций).

Читайте также: Судостроительный завод «Пелла» получил банкротный иск

Читайте также: Судостроительный завод «Пелла» получил иск на 128 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ требует с судостроительного завода «Пелла» 1,4 млрд рублей