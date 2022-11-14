Брюссель, , 12:06 — REGNUM Данных о якобы планирующихся поставках Ираном ракет России нет у Европейского союза. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет свидетельств о ракетах, но есть чёткие данные по беспилотникам», — сказал он.

При этом ранее высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал, что сообщество изучает данные о якобы возможных поставках Ираном ракет России и в случае, если таковые подтвердятся, готовится к введению новых антииранских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что она хотела бы, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии для того, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».