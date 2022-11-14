Смоленск, 14 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Тела трёх взрослых людей обнаружены при тушении пожара в частном доме в Сафроново Смоленской области, сообщили 14 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

76.mchs.gov.ru Пожар

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в частном доме на улице 2-я Садовая в Сафоново произошёл ночью 13 ноября. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мужчин и женщин. Следователями назначены экспертизы для установления причины смерти и причин пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области в результате пожара в доме погибли три человека.