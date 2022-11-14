Париж, , 12:04 — REGNUM Президенты Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Серджио Маттарелла 14 ноября заявили о «большой важности» отношений между двумя странами, потрясенные отказом ультраправого итальянского премьер-министра Джорджии Мелони принять гуманитарный корабль Ocean Viking и его 230 мигрантов на борту, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Эммануэль Макрон и Серджио Маттарелла разговаривали по телефону.

В совместном коммюнике стороны «подтвердили большое значение отношений между Францией и Италией и подчеркнули необходимость создания условий для полноценного сотрудничества во всех областях, как на двустороннем, так и на международном уровне в рамках Европейского союза».

Ситуация с санитарным катером Ocean Viking вызвала дипломатический кризис между Парижем и Римом на прошлой неделе, когда глава итальянского правительства Джорджия Мелони отказалась принять 230 мигрантов.

Ранее Джорджия Мелони осудила «агрессивную» и «неоправданную» реакцию Франции, напомнив, что с начала года Италия приняла почти 90 000 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция отказалась принять «чуть более 3000 мигрантов в Италии, в том числе 500 человек к концу года».

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