Иркутск, 14 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области разыскивает жительницу областного центра, взявшую из банкомата чужую стопку денег.

Цитата из видео В Иркутске полицейские разыскивают женщину, взявшую из банкомата чужую стопку денег

Инцидент произошел 11 ноября в помещении магазина, расположенного на улице 2-я Железнодорожная 25 Свердловского округа Иркутска. Около 16:25 местного времени банкноты обналичил мужчина, собиравшийся в рабочую поездку. Сняв «командировочные», он отвлекся и ушел, оставив 8,5 тысячи рублей в купюроприремнике. Воспользовавшись ситуацией, незнакомка присвоила средства и покинула торговый объект, уйдя в противоположном от мужчины направлении.

Ее действия зафиксировали камеры наблюдения. Сейчас иркутянку разыскивают сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Ее призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи пояснений о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года житель Екатеринбурга пытался украсть деньги из банкомата. Своими действиями мужчина причинил ущерб банку в размере 1 млн рублей.

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