Москва, , 12:30 — REGNUM Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский недоволен тем, что киевский террористический режим поддержал антиизраильские резолюции в ООН. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Крайне разочаровывает поддержка [Киевом] резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения международного суда», — отметил он.

По словам дипломата, поддержка киевским режимом антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между двумя странами.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, напомнив о том, что Киев прославляет бандеровцев, задались вопросом, неужели Израиль не в курсе, с кем в лице представителей киевского режима имеет дело. Другие также указали на присущую представителям Киева неблагодарность.

«А что такое? Израиль не знал, с кем дело имеет?..» — задалась вопросом Elena R.

«Пленные ВСУ в большей массе исписаны символами нацизма, но либеральному Западу хоть мочись в глаза, пока им это выгодно, они не будут замечать…» — пишет Юлия.

«Израиль всегда жил двойными стандартами. Самая мирная и беспрерывно воюющая страна, знаете [какая]? Израиль. Страна, которая на каждом углу вопит о своей независимости и беспристрастности, но при этом и пикнуть без разрешения США не может… Догадались? Так что чему тут удивляться-то?..» — отреагировала Natalie B.

«А голосование США в ООН не разочаровало Израиль?» — не без сарказма поинтересовался Сергей К.

«Голосование — это документ. Про марши [бандеровцев] потом можно сказать: а мы не видели, не знали, поэтому поддерживали нацистов. А голосование в ООН останется в истории, и все представители стран видели, кто как голосует. Поэтому израильтяне занервничали…» — прокомментировал реакцию Израиля «СТОпервый».

«Израиль не смущает и то, что под [желто-голубым] флагом… в годы гражданской [войны] петлюровцы устраивали еврейские погромы», — добавил Dmitry S.

«А проспект Бандеры его не разочаровал?» — с сарказмом поинтересовался Rustam.

«Это [бандеровцам] всё и все должны, а они никому и ничего», — смеется Елена.

«Когда до всех дойдет истинная сущность [бандеровцев], таких удивлений и разочарований не будет», — отметила Katerina.

«Как Зеленский может? Он же сам еврей!» — с юмором добавила Ольга R.

«Разочаровался, значит. А до этого был очарован получается и про Бандеру, и про «славу…» (бандеровское приветствие) молчал…» — подытожил Александр.