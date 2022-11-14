Анкара, , 12:02 — REGNUM Соболезнования посольства США по поводу произошедшего накануне взрывав центре Стамбула не принимают власти Турции, которые знают откуда координировался этот теракта. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Сулейман Сойлу Suleymansoylu.com

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал он.

Также Сойлу уточнил, что, если бы турецкие правоохранители не схватили совершившего теракт, ему удалось бы сбежать в Грецию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта, является гражданкой Сирии и призналась в том, что она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).