Брюссель, 14 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Дверь для переговоров между Россией и Киевом должна оставаться открытой, заявил 14 ноября глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

BMEIA. Gruber Александер Шалленберг

«Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров», — заявил министр журналистам в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

С его точки зрения, время для этих переговоров «пока не пришло», а само решение «должно быть принято в Киеве и в Москве».