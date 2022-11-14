Тирасполь, , 12:04 — REGNUM Школы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 14 ноября возобновили занятия после продлённых каникул для учеников. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

В классе Александра Майер © ИА REGNUM

По данным журналистов, отопление в школах запустили 13 ноября. Каникулы для учеников школ в республике продлили на неделю для экономии затрат на отопление.

Как сообщила замглавы Тирасполя Стелла Бай, в столичных образовательных учреждениях поддерживается температура 18-20°С.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы на территории б. УССР. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою пользу пропорции при распределении газа в Приднестровье.