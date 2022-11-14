Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Тюмени осуждён владелец продовольственного магазина за смертельное отравление шестерых человек суррогатным алкоголем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Бутылки для суррогатного алкоголя Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Судом установлено, что 49-летний владелец магазина «Шанс» (ул. Станционная, д. 16 «б» Тюмени) Сеймур М. в начале января 2022 года реализовал в торговой точке водку, которой отравились шесть человек. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину.

Суд утвердил обвинение Сеймура М. в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ему назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены два иска в счёт компенсации морального вреда в общем размере 500 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине сентября 2022 года был осуждён тюменец, который сбыл в магазины города суррогатный алкоголь, ставший причиной гибели 18 жителей Тюмени и девять человек из Югры.

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