Москва, , 12:00 — REGNUM На сегодняшний день разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что он может быть согласован за несколько часов.

«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован», ― указал в беседе с РИА Новости Песков.

Будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, Песков заявил, что у лидеров двух государств есть много вопросов для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Он планирует поговорить со своим российским коллегой о том, что он думает, какие шаги российская сторона собирается предпринять, чтобы превратить процесс по урегулированию на территории б. УССР в мир.