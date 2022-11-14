Москва, 14 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что он может быть согласован за несколько часов.

«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован», ― указал в беседе с РИА Новости Песков.

Будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, Песков заявил, что у лидеров двух государств есть много вопросов для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Он планирует поговорить со своим российским коллегой о том, что он думает, какие шаги российская сторона собирается предпринять, чтобы превратить процесс по урегулированию на территории б. УССР в мир.