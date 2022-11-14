Москва, 14 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 60‑го на 59‑е место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР). Об этом 14 ноября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев

Даниил Медведев остался на пятом месте, Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию, Карен Хачанов — 20‑ю.

Роман Сафиуллин поднялся с 91‑го на 90‑е место, а Павел Котов, дошедший до четвертьфинала турнира во Роане (Франция), переместился с 100‑й на 98‑ю строчку.

Рейтинг АТР от 14 ноября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков

  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5820

  3. Стефанос Циципас (Греция) — 5350

  4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5020

  5. Даниил Медведев (Россия) — 4065

  6. Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3995

  7. Андрей Рублёв (Россия) — 3530

  8. Новак Джокович (Сербия) — 3320

  9. Тейлор Фритц (США) — 2955

  10. Хольгер Руне (Дания) — 2911.