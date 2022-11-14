Петропавловск-Камчатский, , 11:58 — REGNUM Военнослужащие с Камчатки в ходе проведения специальной военной операции в защиту Донбасса показывают высокий профессионализм и эффективность в решении поставленных задач. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания 14 ноября заявил губернатор края Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что в основном из контрактников, добровольцев и мобилизованных с Камчатки сформирована бригада морской пехоты, которая активно участвует в спецоперации.

«Сейчас ведутся ожесточённые бои, в которых наши ребята участвуют. Есть, к сожалению, потери. Хочу от всех нас выразить соболезнования семьям погибших из Елизова, Милькова, Усть-Большерецка. Отмечу, что благодаря профессионализму, потери не носят критический характер. Результаты высоко оцениваются и, конечно, мы все сейчас поддерживаем всех, кто сейчас находится в точке соприкосновения, на фронте», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка поставит в зону проведения специальной военной операции партию тепловизоров, предназначенную для бойцов из региона. Власти отследят, чтобы вся направляемая в Донбасс помощь доходила до военнослужащих.