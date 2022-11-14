Казань, , 11:57 — REGNUM «Казань — Лисичанску». С такой надписью в Лисичанск прибыли фуры с гуманитраной помощью из Татарии, отправленные 10 ноября. Казань собрала для помощи лисичанам самый большой объем гуманитарного груза с момента освобождения Лисичанска — около 100 тонн, сообщает администрация Лисичанска.

В гуманитарный груз вошли продукты питания: макароны, тушенка, сахар, подсолнечное масло, мука, овощи. Кроме этого, из Казани были доставлены жизненно необходимые вещи: антисептики, средства личной гигиены, бытовая химия, одеяла, термобелье и теплая одежда.

«Для лисичан очень важно получить такую поддержку и почувствовать реальную помощь братского народа», — говорится в сообщении.

В мэрии Казани сообщают об отправке 10 ноября жителям подшефного республике города Лисичанска пяти фур. За неделю казанцам удалось собрать более 9 тысяч кг муки, 1348 кг тушенки, 877 кг гречки, 1606 пачек подгузников, 2016 кг стирального порошка, 920 кг рубероида, медикаменты и другие необходимые вещи. К сбору гуманитарной помощи присоединились порядка 300 жителей и 90 предприятий. До конца года совместно с республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» планируется орагнизовать не менее трех рейсов.