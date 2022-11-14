Луганск, 14 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В рядах ВСУ растёт число иностранных наёмников на линии боевого соприкосновения. Об этом 14 ноября сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По его словам, среди иностранных наёмников есть представители стран НАТО, стран бывшего Советского Союза, а также боевики, воевавшие в Сирии.

Марочко добавил, что Киев перебрасывает новые силы, в том числе с херсонского направления.

«Сразу хочу сказать, что у [киевского режима] ещё сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. То есть здесь не нужно заниматься шапкозакидательством», — рассказал офицер в телеэфире.