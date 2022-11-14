Бухарест, , 11:54 — REGNUM Представители санитарно-эпидемиологической службы столицы Румынии Бухареста констатировали рекордное в новейшей истории города увеличение популяции крыс. Об этом 14 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Крыса Freedom.fr

По словам очевидцев, полчища грызунов «атакуют» станции метро, парки и скверы, а также территории, прилегающие к пунктам общественного питания, детсадам и школам. Ранее крысы были замечены на главных площадях Бухареста, включая Площадь Единения в правительственном квартале.

Как утверждают специалисты, причиной сложившейся ситуации является антисанитария и неудовлетворительная работа местных коммунальных структур.

Предполагается, что в ближайшее время Департпмент по чрезвычайным ситуациям при МВД Румынии выделит на дератизацию столицы 5,4 млн леев ($700 тыс.).