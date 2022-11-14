Москва, , 11:54 — REGNUM Тем, которые необходимо обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, у российского лидера Владимира Путина много. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Журналисты РИА Новости поинтересовались, будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка.

«Много вопросов», ― отметил официальный представитель Кремля.

Читайте также: Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Он планирует поговорить со своим российским коллегой о том, что он думает, какие шаги они предпримут, чтобы превратить этот процесс по урегулированию на территории б. УССР в мир.