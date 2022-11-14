Рыбинск, Ярославская область, 14 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Уроженец Рыбинска Ярославской области Антон Коновалов занял первое место на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Рудаков OiVDq2fTl5g

Соревнования прошли в Бишкеке 11–13 ноября. Коновалов одержал победу в весовой категории «98 кг». По итогам соревнований российские самбисты завоевали 13 золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали.

Отметим, в прошлом году Антон Коновалов на чемпионате мира по самбо стал серебряным призёром. В этот раз ему удалось стать чемпионом.