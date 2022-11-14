Москва, , 12:37 — REGNUM Санкции, наложенные ЕС на российскую экономику, не стали для нее чем-то убийственным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ситуация в целом в экономике РФ действительно выглядит лучше, чем предполагали многие эксперты, — сказал он. — Параллельный импорт налажен во многих отраслях. Влияние санкций не оказалось каким-то убийственным. Российская экономика смогла адаптироваться. Падение ВВП не стало сильно большим. Вместе с тем надо понимать, что это во многом благодаря очень высоким ценам на нефть и энергоносители. ЕС без нашей нефти не сможет нормально прожить, и полностью наложить эмбарго не получится — найдутся механизмы обхода, в том числе и самими европейцами».

По его словам, при таком раскладе падение ВВП не составит больше 3,5% в годовом исчислении.

«Однако если цены на нефть будут падать, прогноз придется пересмотреть весьма существенно. Но пока оснований для падения рынка нефти нет», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, маловероятно, что ВВП РФ продемонстрирует двузначный рост в первые три квартала 2023 года.

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