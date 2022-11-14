Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 14 ноября прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Закир Гасанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках визита запланированы встречи генерал-полковника З. Гасанова с военно-политическим руководством Грузии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанский министр возложил цветы к памятнику бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, находящегося в парке, названном в честь его имени, в Тбилиси.

Напомним, 24 октября Грузию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сообщил о планах нарастить поставки газа, нефти и электроэнергии в Европу через грузинскую территорию.

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