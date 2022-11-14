Брюссель, , 11:59 — REGNUM Работа по новым санкциям против России продолжается на техническом уровне. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 14 ноября журналистам перед началом заседания глав МИД ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Страны ЕС, отметил он, не планируют вводить новые антироссийские санкции, это случится «не сегодня». Однако процедура продолжается. Государства Евросоюза выступают с предложениями. Эти предложения изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, только затем происходит принятие.

«Можете быть уверены, что мы не остановились», — ответил Боррель на вопрос о планах по принятию нового пакета антироссийских санкций.

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