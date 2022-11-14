Джакарта, 14 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хотела бы, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии для того, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу». Она заявила об этом 14 ноября в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», — сказала она.

При этом глава ЕК уточнила, что, по её мнению, на саммите должно быть подписано коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день Европейский союз и в первую очередь страны — основательницы сообщества, ФРГ и Франция, всерьёз обсуждают возможность ведения войны с Россией.