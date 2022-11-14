Ирак, 14 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Журналистам Al-Araby-al-Jadid стали известны детали авианалёта ВВС Израиля на окрестности города аль-Каим, расположенного вблизи границы между Сирией и Ираком.

Iaf.org.il ВВС Израиля

Как сообщают журналисты со ссылкой на два источника в правительстве Ирака, 13 ноября в районе города Аль-Каим была уничтожена колонна автоцистерн, движущихся через Сирию в Ливан.

Источники Al-Araby-al-Jadid заявили, что посольство США официально уведомило иракские власти о своей непричастности к инциденту.

Как отмечается, груз топлива якобы предназначался для вооружённых про-иранских группировок, действующих в районе границы Израиля с Сирией и Ливаном.